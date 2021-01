Dlouholetá skotská premiérka Nicola Sturgeonová patří mezi nejhlasitější zastánkyně nezávislého Skotska. Do Skotské národní strany vstoupila už v 16 letech, protože se jí nelíbilo, že by o její zemi měli rozhodovat konzervativní politici z Londýna.

A podobně to vidí i teď. "Skotsko se brzy vrátí," vzkázala Sturgeonová nedávno do Bruselu. Cesty Velké Británie a Evropské unie se po dlouhých jednáních definitivně rozešly a obě strany podepsaly dohodu o podobě vztahů po brexitu. A to k nelibosti Edinburghu, který si naopak přál v EU zůstat.