Uplynulý rok se v oblasti kosmonautiky nesl ve znamení odkladů. Společnosti SpaceX se sice podařilo vyslat astronauty do vesmíru a Čína přinesla měsíční kameny na Zemi, mnoho dalších významných misí ale bylo kvůli koronaviru a souvisejícím omezením odsunuto na později. Evropská a ruská vesmírná agentura odložila start planetární sondy (roveru) Rosalind Franklin na rok 2022. Uzavírky středisek NASA zmařily poslední naděje na včasný start mise Artemis 1, která má za cíl ke konci tohoto desetiletí znovu dopravit lidskou posádku na Měsíc. A SpaceX start své rakety Starship sice uskutečnila, "hvězdná loď" však do vesmíru nedoplula - vystoupala do výšky 12,5 kilometru nad zemí a při pokusu o přistání následně explodovala.

Nový rok ale díky zrychlujícímu se růstu komerčního vesmírného průmyslu a plánovanému návratu NASA na měsíční odpalovací rampu slibuje podle serveru MIT Technology Review podstatně pestřejší program. Web proto sestavil přehled 11 nejzajímavějších misí, které letos stojí za to sledovat, společně s odhadem šance na jejich úspěšné uskutečnění.