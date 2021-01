Obě komory amerického Kongresu ve středu přerušily jednání k potvrzení výsledků prezidentských voleb kvůli střetu příznivců prezidenta Donalda Trumpa s policií před budovou Kapitolu. Podle agentury Reuters někteří demonstranti překonali zátarasy a po potyčkách s policisty a ochrannou službou se jim podařilo dostat do budovy.

Policie zasahuje v budově Kapitolu slzným plynem. Zákonodárci mají plynové masky, ochranka je evakuuje z jednacího sálu, Pence už budovu opustil.

BREAKING: Clashes reported inside the U.S. Capitol building pic.twitter.com/2twyZAD6wJ — BNO News (@BNONews) January 6, 2021

Podle záběrů amerických médií demonstranti ovládli rozsáhlé schodiště vedoucí ke Kapitolu a dva balkony před budovou. Policie použila při střetu slzný plyn, i tak se jí však nepodařilo rozezlený dav zastavit.

Reportérka stanice PBS následně uvedla, že se do budovy dostalo nejméně několik desítek lidí, kteří mávali protrumpovskými vlajkami. Podle záběrů amerických médií se nyní volně procházejí po chodbách sídla Kongresu, často s mobilními telefony v rukou.

Starostka Washingtonu vyhlásila zákaz vycházení v reakci na nepokoje u Kapitolu. Začne platit od 18:00 místního času (půlnoc SEČ) v celém městě.

Potyčky přišly jen asi dvě hodiny poté, co k protestujícím promluvil prezident Donald Trump, který z pódia před Bílým domem řekl že nikdy neuzná svou porážku a vyzýval svého viceprezidenta Mikea Pence k narušení jednání v Kongresu, který by měl podle očekávání potvrdit do funkce jeho soka Joea Bidena.