Trumpův vztah k demokracii a k oponentům byl vždy takový, jaký vidíme teď. To, že jeho stoupenci zaútočili na americký Kongres, tedy nespadlo z čistého nebe, říká v rozhovoru pro iHNed.cz amerikanista Jiří Pondělíček z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

"Nikdo z historiků nebude za 50 let řešit, jestli hrubý domácí produkt za Trumpa rostl o dvě desetiny procenta rychleji než za Baracka Obamy. To, co přetrvá, bude to, co je skutečně důležité – v jaké kondici byla americká demokracie, když Trump předával moc," upozorňuje Pondělíček.