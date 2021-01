Bylo, nebylo. Za kanálem La Manche, ve Velké Británii, dostal se roku 2016 před soud výjimečný případ. Vyčníval především svou pohádkovou hodnotou - soudce měl totiž rozhodnout o nejdražším rozvodu v historii země. Jednalo se o ruského miliardáře Farkhada Akhmedova a jeho manželku Tatianu, které soud následně přiřkl vyrovnání ve výši 615 milionů dolarů (více než 13 miliard korun). Paní Akhmedová však z těchto peněz dosud neviděla ani cent. Rozhodla se proto pro nečekaný krok a zažalovala jejich společného syna Temura, který podle ní chrání otcův majetek. V prosinci roku 2020 se spor mezi matkou a sedmadvacetiletým synem o 100 milionů dolarů (tedy asi dvě miliardy korun) dostal před londýnský soud.

Čtenáře na tomto místě patrně napadne, proč se paní Akhmedová nesoudila nejprve se svým manželem. Odpověď je velmi jednoduchá - pan Akhmedov se s ní odmítá jakkoli bavit a vzhledem k tomu, že on ani jeho majetek se nenachází ve Velké Británii, mají tamní soudy svázané ruce. Syn Temur naopak v Británii trvale bydlí a jeho majetek tedy lze soudně napadnout. A rozhodně je o co stát - ať už se jedná o byt vedle Hyde Parku v hodnotě 40 milionů dolarů (přes 850 milionů korun) nebo třeba Rolls-Royce za téměř půl milionu dolarů (10 milionů korun), uvádí deník The New York Times.