Novým předsedou vládní Křesťanskodemokratické unie (CDU) německé kancléřky Angely Merkelové se stal ministerský předseda Severního Porýní-Vestfálska Armin Laschet. Ve druhém kole volby v elektronickém hlasování porazil bývalého šéfa poslanců vládní konzervativní unie CDU/CSU Friedricha Merze. Díky zvolení do čela strany se může před zářijovými parlamentními volbami ucházet o kancléřskou kandidaturu. O ní ale rozhodne CDU společně s bavorskou sesterskou Křesťanskosociální unií (CSU), obě strany totiž v celoněmecké politice tradičně vystupují v koalici.

"Děkuji vám za důvěru. Jsem si dobře vědom odpovědnosti, se kterou je tento úřad spojen," řekl Laschet. V děkovném proslovu ocenil práci své předchůdkyně Annegret Krampové-Karrenbauerové, která už o funkci předsedkyně neměla zájem. Stranu vedla od prosince 2018, kdy ve stranickém klání porazila Merze a současného ministra zdravotnictví Jense Spahna. Spahn nyní stojí za Laschetem.

Laschet rovněž poděkoval svým volebním sokům, kterými byli vedle Merze ještě šéf zahraničního výboru Spolkového sněmu Norbert Röttgen. Ten ale přes první kolo nepostoupil. Merz již Laschetovi ke zvolení pogratuloval a popřál mu úspěch. "Milý Armine, ale i milý Norberte, velmi děkuji za dobrou společnost," řekl Merz.

Lascheta ve druhém kole volby podpořilo 521 delegátů, Merze 466. Vybírat předsedu mohlo 1001 delegátů, nakonec jich ale hlasovalo 991, z nichž čtyři se zdrželi. Laschet bude předsedou formálně potvrzen až v pátek 22. ledna, protože delegáti musí z právních důvodů svou elektronickou volbu potvrdit korespondenčně. Sjezd se totiž kvůli pandemii nemoci covid-19 uskutečnil on-line.

Za favorita průzkumy mezi straníky označovaly někdejšího šéfa poslanců vládní konzervativní unie CDU/CSU Friedricha Merze, příslušníka konzervativního křídla, za kterým následovali s mírným odstupem právě Laschet a Röttgen.

Kandidáti na stranického předsedu se nejprve straníkům v abecedním pořadí představili. Laschet v projevu hovořil o důvěře. "Můj otec byl horník. Vždy říkal, že v podzemí 1000 metrů pod povrchem je úplně jedno, jaký člověk vedle vás je, odkud pochází a jakou má víru. Za důležité považoval to, zda se na toho člověka můžete spolehnout," řekl. Dosluhující americký prezident Donald Trump důvěru národa podle Lascheta zklamal a národ rozdělil. "To je ale snadné, to umí každý," uvedl s tím, že je nezbytné naslouchat, spojovat a hledat kompromisy.

Laschet je zastáncem kontinuity s érou kancléřky Merkelové, která se v zářijových parlamentních volbách o post šéfky vlády po 16 letech v úřadu již ucházet nebude. "Za posledních 16 let jsme Německo pozvedli. Nikdo už neříká, že Německo je nemocným mužem Evropy," zdůraznil. Delegáty v závěru ujistil, že se na něj mohou spolehnout, že Německo povede k dalšímu rozvoji a k silným transatlantickým vztahům. "Možná nejsem člověk perfektního střihu, jsem ale Armin Laschet," uvedl v závěru, kdy straníkům ukázal hornickou identifikační známku po svém otci, který mu ji věnoval pro štěstí a jako důkaz toho, že je na něj spolehnutí.

Důvěra je nezbytná i podle Merze. Ten poukázal na to, že obyvatelé Německa jsou národem, na který je spolehnutí. Jako důkaz slouží i to, že jedna ze schválených vakcín proti nemoci covid-19 pochází z Německa. Další německé vakcinační látky pak procházejí slibným vývojem. Merz ujistil, že německé hospodářství nynější pandemii přečká a začne opět růst.

"Čelíme ale také klimatickým změnám, což je jedna z největších výzev dneška," řekl Merz. Řešení vidí i v moderních technologiích, které lidstvu pomohou. "Svět se zítra nezhroutí," uvedl.

Na straníky Merz apeloval, aby CDU nadále hledala kompromisy a konsenzus a držela se středu. Dodal, že o střed musí CDU bojovat s ekologickou stranou Zelení. "Ale úctyhodně a s respektem," uvedl. V závěru doplnil, že pod jeho předsednictvím se již nebude opakovat situace v Durynsku, kde CDU hlasovala společně s pravicově populistickou Alternativou pro Německo, aby podpořila premiérem liberála Thomase Kemmericha. Hlasování s AfD bylo vnímáno jako porušení tabu, což kritizovala Merkelová a což přimělo k odchodu Krampovou-Karrenbauerovou.

Röttgen v projevu zdůraznil nezbytnost rozvoje, modernizace, digitalizace, ochrany životního prostředí a také podpory žen do vedoucích funkcí. I přes změny ale chce, aby CDU zůstala lidovou stranou. "A tou zůstaneme jen tehdy, když se změníme," řekl.

"Nabízím vám společnou cestu," prohlásil Röttgen. Straníky ujistil, že od něj mohou očekávat nápady, vedení, orientaci i schopnost spojovat ostatní. V proslovu ocenil Merkelovou, jakým způsobem dokáže Německo vést v době krizí.