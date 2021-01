Na hraniční kontrole na letišti zadržela policie ruského opozičního politika Alexe Navalného. Navalnyj se do Ruska vracel z Německa, kde se od srpna zotavoval z pokusu o otravu. Jeden z jeho právních obhájců již dříve uvedl, že Navalnému po návratu do vlasti hrozí až 3,5 roku vězení. Ruská vězeňská služba FSIN ho totiž viní z toho, že se nedostavil v Moskvě na kontrolu v souvislosti s podmíněným trestem za zpronevěru, který si odpykával.

Záznam zatčení Navalného:

Estonsko, Litva a Lotyško žádají okamžité propuštění Navalného. Pokud k němu nedojde, měla by Evropská unie rychle jednat a zavést další sankce proti Rusku. Podporu Navalnému vyjádřil také ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

.@navalny má mou podporu. Navrhnu diskuzi o možných sankcích. — Tomáš Petříček (@TPetricek) January 17, 2021

V příletové hale moskevského letiště Vnukovo, kam mělo letadlo aerolinií Pobeda s Navalným na palubě původně namířeno, se i přes předchozí varování úřadů shromáždilo podle serveru meduza.io asi 300 lidí. Navalného příznivci stáli také venku před vchodem do prostoru letiště. Policie shromážděný dav rozháněla a několik desítek přítomných včetně Navalného spolupracovníků zatkla.

Mezi zadrženými jsou spolupracovníci Navalného z Fondu boje s korupcí Ljubov Sobolová a Ruslan Šaveddinov. Policie také zatkla manažerku Navalného štábu Anastasiju Kadetovovou, Navalného asistenta Ilju Pachomova, novináře zpravodajského portálu Novaja gazeta a další.

"Jeho návrat představuje pro Kreml hlavolam: uvěznit ho a riskovat protesty, trestnou akci Západu a to, že z něj udělají politického mučedníka. Anebo neudělat nic a vypadat slabě," napsala ve středu agentura Reuters

"Teoreticky ho mohou zadržet, jakmile se vrátí (do Ruska). Nejprve jen na 48 hodin," řekl agentuře ve čtvrtek Vadim Kobzev, jeden z Navalného právníků. Ruská vězeňská služba FSIN ho totiž viní z toho, že se nedostavil v Moskvě na kontrolu v souvislosti s podmíněným trestem za zpronevěru, který si odpykával. Navalnyj v úterý informoval na twitteru, že FSIN proto požádala soud, aby mu změnil podmíněný trest na nepodmíněný. Dodal přitom, že podmíněný trest si už odpykal.

Související 14. 1. Navalnyj se po otravě vrací do Ruska. Jsem téměř zdravý, říká 14. 1. Ruský opoziční politik Alexej Navalnyj na Instagramu oznámil, že je "téměř zdravý", a proto se v neděli vrátí do Ruska. Od konce srpna pobýval v...

Podle Kobzeva má soud žádost projednávat 29. ledna, kdy by také mohl rozhodnout, zda pošle opozičního politika do vězení. "Soud může změnit jeho podmíněný trest na skutečný a vyměřit mu tři a půl roku ve vězení," tvrdí Kobzev. O tom, že Navalnyj je na federálním seznamu hledaných osob, informovala i některá ruská média. Podle vládního zpravodajského serveru Rossijskaja Gazeta se na něm nachází od 29. prosince loňského roku.

Vězeňská služba ve čtvrtek existenci zatykače na Navalného potvrdila a uvedla, že ho může zadržet ještě před soudním slyšením, k němuž se musí dostavit po návratu do Ruska. "V souvislosti s tím, že skutečné místo pobytu odsouzeného není FSIN od 24. září 2020 známo (...) byl odsouzený A. A. Navalnyj 29. prosince 2020 zapsán na seznam hledaných osob s příkazem přijmout opatření k jeho zatčení při zjišťování místa Navalného pobytu," uvedla podle serveru Kommersant vězeňská služba v prohlášení.

Ruská kriminální ústředna loni v prosinci otevřela ve věci Navalného a jeho spolupracovníků nový případ kvůli podezření, že se dopustili podvodu v souvislosti se soukromými dary pro Navalného Fond boje s korupcí a pro další organizace. Navalnyj obvinění označil za smyšlená. Čtyřiačtyřicetiletý opoziční politik byl v Rusku už dvakrát podmíněně odsouzen za zpronevěru. On sám tvrdí, že je politicky pronásledován a že byl odsouzen jen proto, aby nemohl kandidovat proti Putinovi na prezidenta, a že jej Evropský soud pro lidská práva očistil.

Navalnyj se v Německu od srpna loňského roku zotavuje z pokusu o otravu jedovatou látkou ze skupiny novičok. Předtím zkolaboval na palubě letounu ze sibiřského Tomsku do Moskvy a úřady později povolily jeho přepravu do Berlína, kde se z otravy léčil. Během převozu byl v bezvědomí. Podle německé armádní laboratoře byl otráven zakázanou látkou ze skupiny novičok. Tento poznatek potvrdily i laboratoře ve Francii a ve Švédsku, jakož i Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW).

Navalnyj z pokusu o otravu obvinil Vladimira Putina a ruskou tajnou službu FSB. Ruské úřady odmítají podíl na jeho otrávení a zpochybňují, že byl vůbec otráven. Evropská unie a Británie kvůli věci uvalily sankce na Putinovy spolupracovníky, Moskva odpověděla recipročními postihy.

Ruská kriminální ústředna odmítla prověřit podezření, že Navalného se pokusila otrávit skupina příslušníků FSB, kteří opozičníka před otravou sledovali a jejichž totožnost odhalili investigativní novináři. Zdůvodnila to absencí důkazů, svědčících o spáchání zločinu pracovníky FSB. "Co by se starali? Vždyť i kdyby vrahy chytili prakticky při činu (...), stejně se jim nic nestane. Beztrestnost ale vede k degradaci a ve spravedlnost nakonec nemůže doufat nikdo," napsal Navalnyj, který kopii vyjádření kriminální ústředny dnes zveřejnil.