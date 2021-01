Alexej Navalnyj se v neděli večer podle očekávání vrátil po více než čtyřech měsících v Německu, kde se zotavoval poté, co byl s vysokou mírou pravděpodobnosti otráven v sibiřském Tomsku nervovou látkou z rodiny Novičok, zpět do Ruska. A podle očekávání byl ihned po svém příletu zadržen.

Toto jsou nejdůležitější momenty, které byste měli z aktuální kauzy kolem nejznámějšího ruského opozičníka, jehož jméno odmítá prezident Vladimir Putin veřejně vyslovit, znát.

1. Co se vlastně v neděli stalo?

Pravidelný let společnosti Poběda, dceřiné společnosti státní firmy Aeroflot, z Berlína do Moskvy měl přistát na letišti ve Vnukovu v 19.30 moskevského času. Těsně před přistáním letiště Vnukovo prohlásilo, že je uzavřené kvůli nepříznivým meteorologickým podmínkám. Přitom na letišti čekali stovky lidí na přilet Alexeje Navalného. Policie již od časného odpoledne zatýkala lidi, které podezřívala, že by s Navalným mohli mít něco společného. Následně uzavřela celou odletovou halu pro ty, kteří neměli letenku na tento den. Ani to nebyla záruka nedotknutelnosti. Jednu z hlavních spolupracovnic Navalného Ljudmilu Sobolovou s několika dalšími Navalného spolupracovníky policie zatkla v kavárně na letišti. Dohromady bylo zatčeno přes padesát lidí. Letoun nakonec přistál na jiném moskevském letišti Šeremetěvo a policie na hodinu zablokovala výjezdy v letiště Vnukovo. Výsledkem bylo zpoždění mnoha letů a brutální zácpy na silnicích kolem Moskvy.

Video ze zatčení Navalného: