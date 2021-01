Předpověď západních expertů, že Čína bude v roce 2020 s velkou pravděpodobností jediná velká ekonomika na světě, jež dosáhne bez ohledu na pandemii růstu, se naplnila. Její hrubý domácí produkt podle pondělní statistické zprávy zveřejněné v Pekingu vzrostl proti roku 2019 o 2,3 procenta. Je to nejhorší ukazatel od roku 1976, kdy v nejlidnatější zemi světa odeznívala takzvaná kulturní revoluce, jež způsobila hospodářský rozvrat. HDP v uvedeném roce klesl o 1,6 procenta.

"Zdá se, že Čína důsledně jede na plné obrátky, zatímco ostatní velké ekonomiky ponechává v prachu," komentuje Eswar Prasad, expert americké Cornell University na čínské finance.

Britský list Financial Times, který ho cituje, poukazuje na to, že čínský HDP v závěrečném čtvrtletí roku 2020 meziročně stoupl o 6,5 procenta, tedy rychleji než ve stejném období roku 2019, kdy byly v Číně potvrzeny první případy nákazy. Připisuje to hlavně rychlému oživení průmyslové výroby poté, kdy čínské továrny obnovily provoz, mnohdy na plnou kapacitu.