Japonka Tanaka Kaneová oslavila začátkem letošního roku 118. narozeniny, čímž se podle týmu akademiků z Gerontology Research Group stala teprve třetím člověkem, který se tak vysokého věku dožil. V Japonsku je dokonce první, podle serveru The Economist ale zdaleka ne poslední, kdo tuto věkovou hranici překonal.

V Japonsku, které se může pyšnit s průměrným dožitím svých obyvatel 85,03 roku druhou nejvyšší střední délkou života na světě, žije podle serveru Japan Times přes 80 tisíc seniorů starších sta let. Průměrně se více let podle statistického serveru Worldometers dožívají pouze obyvatelé Hongkongu, a to 85,29 roku.