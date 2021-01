Nic už nebrání slibu věrnosti z úst nového, 46. prezidenta USA. Joe Biden tak učiní na Kapitolu, kde teprve před dvěma týdny dav příznivců jeho předchůdce ve funkci, republikána Donalda Trumpa, násilně zaútočil na americký Kongres. Jeho nástupce chce Ameriku sjednotit a uzdravit, svůj projev však přednese do prázdna. Na místě mu budou naslouchat jen příslušníci Národní gardy v neprůstřelných vestách a se samopaly, kteří mají dohlédnout na pořádek. Panují totiž obavy z dalších násilností.

Obrněný Washington symbolizuje obrovské rozdělení americké politiky a společnosti. Desítky milionů Američanů, takřka tři čtvrtiny republikánských voličů, Bidena nepovažují za legitimně zvoleného prezidenta. Trump, který odmítl uznat prohru, bude první prezident moderní historie USA, který se nezúčastní inaugurace svého nástupce. A jen necelá polovina všech Američanů věří, že nový prezident učiní "správná rozhodnutí pro budoucnost jejich země".

Trump už během středy opustil Bílý dům a zamířil na Floridu. Do vrtulníku Trumpa doprovodila jeho manželka Melania a prezident před nástupem krátce promluvil k přítomným novinářům. "Byly to neuvěřitelné čtyři roky, tolik jsme toho dokázali", řekl Trump před odletem. Dodal, že jeho vláda nebyla běžnou administrativou. Nyní už uvažuje o založení nové strany, která by doplnila tandem hlavních dvou rivalů, demokratů a republikánů. Se svými spolupracovníky na toto téma vedl v posledních dnech debatu a založení nové strany vnímá jako jednu z možností, jak si udržet vliv i po odchodu z Bílého domu. Ve hře je název Patriot Party.

Biden se ve středu zúčastnil mše v katedrále apoštola sv. Matouše spolu s manželkou a lídry amerického kongresu Mitchem McConnellem, Chuckem Schumerem, Nancy Pelosiovou a Kevinem McCarthym. Ceremoniál probíhá od 17:00, modlitbou jej zahájil reverend Leo O’Donovan. Slib věrnosti vlajce Spojených států amerických proběhne pod vedením Andrey Hallové, hasičky ze statu Georgia. Zpěvačka Lady Gaga zazpívá americkou hymnu, vystoupí také zpěvačka Jennifer Lopezová. Biden složí slib do rukou předsedy Nejvyššího soudu Johna Robertse, nová viceprezidentka Kamal Harrisová do rukou členky Nejvyššího soudu Sonii Sotomayorové.

V 19:40 proběhne akt "Pass in Review" se členy armády. Procedura slouží jako symbol pokojného převzetí role vrchního velitele amerických ozbrojených sil. Ve 20:25 je naplánována návštěva národního hřbitova v Arlingtonu a slavnostní položení věnce k Hrobu neznámého vojína. Zúčastní se i exprezidenti Barack Obama, George W. Bush a Bill Clinton. Ve 23:15 Biden podepíše v Oválné pracovně první exekutivní příkazy.