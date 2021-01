Výroba a distribuce vakcín proti covidu-19 poukazují na nerovnosti mezi jednotlivými zeměmi a ještě je prohlubují, upozorňuje týdeník The Economist.

Vidět to je na jejich aktuálních prioritách. Bohaté země řeší především logistiku a to, jak co nejrychleji naočkovat ohrožené skupiny lidí. Chudší státy však často nemají jak vakcíny získat. Ať už z toho důvodu, že jich není dost (jelikož přednost mají země, které je vyvinuly, případně jejich bohatí sousedé), nebo protože jsou poměrně drahé.