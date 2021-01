S oblibou o sobě Larry King říkal, že je mimořádně zvídavý a že miluje příběhy. To z něj prý dělalo tak úspěšného moderátora a tazatele. A potvrdil to i na svém vlastním příběhu: v 80. letech, když už se stal díky pořadu CNN Larry King's Live slavným, říkal, jak se v dětství znal s legendárním basebalistou Sandym Koufaxem a jak spolu vyrůstali v Brooklynu. Dlouho mu to procházelo, až v roce 1992 Koufax ve Washingtonu Post prohlásil, že to je nesmysl, že Kinga poznal až v dospělosti.

Proč jste si vymýšlel, zeptali se novináři Kinga. "Jsem zábavný vypravěč. Tím říkám, co jsem. Ale kdo opravdu jsem? To je otázka, kterou jsem si nikdy nepoložil," odpověděl. "A co třeba Larry Zeiger? Kdo byl on?" pokračoval reportér v narážce na původní židovské jméno, které si King změnil, aby měl lepší šanci prosadit se v médiích a v showbyznysu. "To byl kluk s akné a nadváhou, židovský prcek, kterému umřel táta, který žil z dávek a kterého trochu zkazila jeho máma. A pak, někdy kolem pětadvacátin, se z něj najednou stal Larry King."