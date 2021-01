Za posledních 19 let se v Česku stalo pouze jednou, že by jedna vláda vydržela celé čtyřleté volební období. Ještě větší zkušenost mají s vládními krizemi Italové – od druhé světové války se v zemi vystřídalo už 66 různých kabinetů. Současná krize vlády, vyvolaná tím, že premiér Giuseppe Conte v úterý podal demisi, je ale přesto výjimečná, a to ze dvou důvodů – země nemá plnohodnotnou vládu v momentě, kdy musí čelit pandemii nového koronaviru. A výjimečný je i způsob, jakým ji chce premiér Conte řešit.

"Nastává okamžik pravdy," prohlásil Conte krátce předtím, než přijel do Kvirinálského paláce, sídla prezidenta republiky, a svou rezignaci mu oznámil. Požaduje, aby ho prezident Sergio Mattarella pověřil sestavením nové vlády. Od roku 2018 by šlo už o třetí kabinet pod Conteho vedením.