Ačkoliv souboje technologických firem s médii se odehrávají v různých koutech světa se střídavými úspěchy na každé straně, zdá se, že ve Velké Británii vyhrály prozatím obě strany. A to i přes to, že se do dohody nevmísil stát. Na konci minulého roku uzavřel Facebook s hlavními britskými médii dohodu na sdílení jejich obsahu ve své aplikaci a toto úterý spustil službu Facebook News, tedy svůj vlastní zpravodajský agregátor. Mediální domy by si tak měly přijít na miliony liber ročně, které jim doposud unikaly.

Facebook tak předběhl vládu s parlamentem, která se od loňského roku intenzivně snaží vymyslet, jak dominanci technologických obrů omezit.