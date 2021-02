Státy Evropské unie včetně Česka zatím své občany proti nemoci covid-19 očkují výrazně pomaleji než Britové či Američané. Podle politiků ale jde jen o drobné zdržení způsobené tím, že výrobci nezvládli své vakcíny dodat tak rychle, jak slíbili.

Evropská komise tvrdí, že země EU stále můžou dodržet cíl, který si daly, tedy naočkovat do konce léta 70 procent svých občanů, díky čemuž by lidé měli proti viru získat imunitu. Potvrzuje to i německá kancléřka Angela Merkelová. "Stále platí, že do konce třetího čtvrtletí budeme schopni nabídnout očkování všem občanům, kteří o něj budou mít zájem," prohlásila.