Francouzský zdravotnický úřad doporučil, aby zdravotníci očkovali vakcínou od britsko-švédské farmaceutické společnosti AstraZeneca jen lidi ve věkové kategorii od 18 do 65 let. Ve svém prohlášení úřad uvedl, že není k dispozici dostatek dat, která by dokazovala účinnost i u starších.

"Nyní dostupná data pro lidi nad 65 let a starší jsou omezena velikostí vzorku a neumožňují tak učinit závěr ohledně bezpečnosti a efektivity vakcíny od AstraZenecy v této věkové skupině," píše se ve zprávě.

"Naše doporučení přehodnotíme, jakmile budeme mít k dispozici další data," dodal k tomu šéf francouzského zdravotnického úřadu Dominique Le Guludec s tím, že by to mělo trvat několik týdnů.