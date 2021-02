Epidemické situaci v České republice se ve středu podrobněji věnují významné tiskové agentury. Reuters po překonání milionu nakažených označuje Česko za jednu ze zemí nejhůře zasažených pandemií covidu-19. Agentura DPA zase ve svém článku rozebírá možné důsledky uzavření hranic mezi Německem a Českem. Píše o strachu z "nebezpečného" českého souseda, ale také o tom, že Německo potřebuje české pendlery.

Téměř každý desátý člověk v České republice byl infikován koronavirem, píše Reuters poté, co české úřady oznámily, že počet nakažených překročil milion.

V Evropě mají vyšší počet nakažených v přepočtu na obyvatele za posledních 14 dní jen Portugalsko a Španělsko, poukazuje Reuters na data Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC). Počet zemřelých také patří mezi nejvyšší v Evropě, píše agentura a uvádí, že od začátku září vzrostl počet úmrtí na covid-19 v ČR na 39násobek.

"Nemocnice jsou pod náporem prudkého nárůstu počtu případů, jenž začal po letních prázdninách, což provází nedostatek zdravotních pracovníků, a počet pacientů vyžadujících péči se ustálil na zhruba 6000 poté, co klesl z maxim přes 7000 z poloviny ledna," píše Reuters. Česká vláda chce před uvolněním lockdownu stlačit počet hospitalizovaných na 3000, připomíná agentura.

DPA rozebírá situaci v Česku z hlediska přeshraničního styku. Píše, že každý den jezdí tisíce pendlerů z Česka do Saska a Bavorska. "Co by se stalo, kdyby Německo své hranice pro pracovní síly z vysoce rizikového Česka najednou zcela uzavřelo," ptá se DPA.

"Na to nechci ani pomyslet," řekl agentuře Jan Tříska, který pracuje v jedné německé nemocnici. Pendleři by se podle 34letého muže z Ústí nad Labem ocitli v existenční nouzi. I pro podniky a sociální zařízení v Německu jsou podle DPA pendleři nepostradatelní. "Kdybychom na klinice v Pirně vyloučili všechny lékaře, sestřičky a pečovatele z Česka, mohla by nemocnice rovnou zavřít," řekl Tříska.

Mnoho odvětví je v Sasku a Bavorsku skutečně odkázáno na pracovní síly z Česka a zcela v popředí je právě zdravotnictví. Na českých pracovnících ale staví také hotelnictví, gastronomie, turismus, maloobchod, průmysl nebo logistika, vyjmenovává DPA.

"Ale zároveň v Německu sílí strach z 'nebezpečného souseda' Česka," podotýká DPA. Právě bavorský příhraniční region v sousedství s ČR je považován za ohnisko pandemie v Německu a úřady nevylučují souvislost s blízkostí hranice. V Sasku proto musí pendleři předkládat negativní test na covid dvakrát týdně a v Bavorsku dokonce každých 48 hodin. "Víme o prvních výpovědích, protože pracovníci už to nesnesou," říká šéf Obchodní a hospodářské komory (IHK) v Chamu Richard Brunner.

Teorie, že právě pendleři z Česka mohou za vysoké počty koronavirové nákazy v rozsáhlých částech východního Německa a východního Bavorska, však podle DPA narážejí na skepsi expertů. "Je nepochybně možné, že se podílejí na sporadickém zavlečení infekce, ale asi to není import nemoci zásadního epidemiologického významu," cituje DPA ředitele Biologického centra Akademie věd ČR Libora Grubhoffera.