Na protest proti vojenskému převratu vyšly v Barmě do ulic desítky tisíc lidí. Mnozí z nich měli v rukách transparenty "Nechceme vojenskou diktaturu" nebo obrázky zadržené barmské lídryně Do Aun Schan Su Ťij, kterou vojáci zavřeli do domácího vězení. "Chceme demokracii," ozývalo se z davu podle serveru BBC.

Další lidé nesli červené balonky, které symbolizují Národní ligu pro demokracii, v jejímž čele je právě Su Ťij. Někteří z nich v protestu zvedali tři prsty k nebi. Inspirovali se v knižní a následně filmové sérii Hunger Games, kde se tři prsty staly znamením boje proti útlaku. Symbol používají například i demonstranti v Thajsku.