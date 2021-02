Prezident Miloš Zeman odletí v pondělí o den dřív na schůzku prezidentů ke 30. výročí založení visegrádské čtyřky do Varšavy. Důvodem dřívějšího odjezdu je jeho účast na on-line summitu skupiny zemí 17+1 s Čínou, který se podobně jako visegrádský summit koná v úterý. Řada zemí ze skupiny 17+1, kterou si Peking vytvořil pro své vztahy se střední Evropou a Balkánem, se ale rozhodla, že se summitu zúčastní jen vybraní ministři, nikoli hlavy států nebo vlád – což by odpovídalo tomu, že on-line summit svolal a bude mu předsedat poprvé čínský prezident Si Ťin-pching. Peking tak chtěl zajistit co nejvyšší reprezentaci.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 90 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč. Vaše e-mailová adresa: * Proč ji potřebujeme? Zadejte prosím platný e-mail. Tento e-mail je již použit. Zadejte jiný nebo se přihlaste Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se. Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu: Platba kartou Rychlá online platba Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.