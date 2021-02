Barma se otřásá pod nejsilnějšími protesty za posledních téměř 15 let. Proti vojenskému převratu lidé demonstrují už několik dnů v řadě, policie proti nim několikrát použila vodní děla nebo slzný plyn. Ani tím ale Barmánce neodradila. Mnozí lidé mají v rukách červené balonky, červené vlaječky nebo jsou oděni do této barvy, která symbolizuje Národní ligu pro demokracii, tedy stranu zadržované barmské lídryně Do Aun Schan Su Ťij.

"Konec vojenské diktatuře," ozývalo se podle serveru BBC z davu. Lidé se sešli v největším městě Barmy Rangúnu, druhém největším Mandalay, v hlavní městě Neipyijto i jinde. Policie jen v Mandalay zadržela téměř 30 lidí.