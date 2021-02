Polsko od soboty zpřísňuje opatření proti šíření nemoci covid-19. Ministr zdravotnictví Adam Niedzielski ve středu oznámil, že v zemi se rozjíždí třetí vlna epidemie a je třeba udělat krok zpět po nedávném uvolnění některých restrikcí.

Přísnější režim se bude týkat také hranice s Českem – každý, kdo bude chtít do Polska, se bude muset prokázat testem ne starším než 48 hodin, nebo jít do desetidenní karantény zakončené negativním testem, nebo se prokáže potvrzením o očkování proti covidu. Polsko by navíc mělo od soboty vrátit na hranice s Českem a Slovenskem kontroly. "Každý test, PCR i antigenní, je platný," řekl Niedzielski o tom, jaký druh testu bude pro překročení hranic potřeba.