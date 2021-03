V nedávné válce o Náhorní Karabach se ázerbájdžánská armáda chlubila záběry z bezpilotních letounů ničících arménské tanky a obrněná vozidla. Vypadalo to futuristicky, ale experti později ukázali, že použité drony byly vlastně obyčejné a bez komunikačních technologií vyrobených v Kanadě by toho příliš neuměly. Dojem byl silný, skutečnost mnohem prozaičtější.

S expertem na obranu a spolumajitelem firmy vyrábějící drony a jejich vybavení Františkem Šulcem se v prvním podcastu Signál podíváme na to, co dnes opravdu umí civilní i vojenské bezpilotní letouny a co už je filmařská nebo literární fikce nebo válečná propaganda, k čemu je používají čeští vojáci a zda takové stroje umíme vyrobit i v Česku. Nakousneme také budoucnost válek, v níž budou stroje bez lidí hrát čím dál větší roli.

"Zákony fyziky platí i v 21. století," říká František Šulc s úsměvem nad záběry z některých filmů, kde hejna dronů útočí přesně na své cíle.

Nejnovější díl Signálu Martina Ehla a také dalších podcastů HN si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty.