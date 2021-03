Celou noc strávil Daniel Trocel, řidič nákladního vozidla z Venezuely, ve frontě na naftu. Nemohl se ani trochu prospat. Měl strach, že by ho buď někdo okradl nebo by přišel o své místo v dlouhé frontě. "Jsem tady více než 26 hodin. Jakmile se řada pohne, tak se musím hned rozjet. Jinak by mě předjel někdo jiný," řekl Trocel pro americký list Miami Herald.

Venezuela má největší zásoby ropy na světě, větší než ty, kterými se pyšní třeba Saúdská Arábie. Přesto se potýká s nedostatkem nafty, která se z ropy vyrábí. Tamní autoritářský režim Nicoláse Madura dostatečně neinvestuje do průmyslu, který ropu zpracovává. Navíc země stále silněji pociťuje sankce ze strany Spojených států.