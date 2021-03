Na rozdíl o jiných evropských zemí neplánuje Česko přerušit očkování vakcínou od firmy AstraZeneca. Po jednání vlády to uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). V pondělí přestalo tuto očkovací látku z obezřetnosti používat Německo. Tamní Institut Paula Ehrlicha, který v zemi působí jako regulátor v oblasti očkovacích látek, doporučil další zkoumání účinků vakcíny. V posledních dnech touto látkou přestalo kvůli podezřelým úmrtím a možným rizikem krevních sraženin očkovat několik evropských států. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) svolala na čtvrtek mimořádnou schůzi, poté vydá své stanovisko k vakcíně.

Blatný ale považuje přínos očkování od AstraZenecy za neoddiskutovatelný a upozorňuje, že komplikace, které se v Evropě u některých pacientů objevily, zatím nelze s apliakcí vakcíny prokazatelně spojit. Používání AstraZenecy proto přerušovat nehodlá. "V současnosti k tomu i po konzultaci se SÚKL nenacházím důvod," řekl.

Od začátku dubna by se mohla rozšířit skupina lidí, kteří budou mít na očkování proti covidu nárok. "Předpokládáme, že v dubnu budou dále snižovány věkové kategorie," oznámil Blatný. Dodal, že by se to mělo týkat lidí nad 60 nebo 65 let.

Nyní se k očkování dostanou senioři starší 70 let, kteří se od března přidali k osmdesátníkům, a také zdravotníci. Praktičtí lékaři zároveň mohou očkovat i mladší zájemce, pokud vyhodnotí, že jim kvůli chronickému onemocnění hrozí vážný průběh covidu.

Praktici se ale nyní musí podle Blatného připravit na to, že dodávky AstraZenecy, které jsou už nyní malé, se ještě ztenčí. "Z původních 200 tisíc (dávek) přijde v březnu 120 tisíc," uvedl ministr. Dodal ale, že to nepovažuje za výpadek, který by zásadně ovlivnil očkovací strategii.

Používání vakcíny od AstraZenecy po Německu preventivně pozastavuje také Francie a Itálie. Počkají na stanovisko unijní lékové agentury EMA, uvedla agentura AFP. Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn očekává, že EMA vydá rozhodnutí k vakcíně AstraZeneca ještě tento týden.

Postupně očkování preparátem od společnosti AstraZeneca pozastavila řada zemí. Dánsko tak učinilo již minulý týden a postupně se k němu přidaly i další země jako Norsko, Island, Bulharsko, Rumunsko a v neděli Nizozemsko. Přerušit očkování vakcínou od britsko-švédské firmy doporučili také irští zdravotní experti. Rakousko, Itálie, Estonsko, Litva, Lotyšsko a Lucembursko přestaly kvůli podezření na nežádoucí vedlejší účinky používat některé šarže vakcíny.

Jasné stanovisko k přípravku od AstraZenecy pro použití v Německu v pondělí ještě před nejnovějším oznámením ministerstva zdravotnictví žádal bavorský premiér Markus Söder a ministerstvo agentuře Reuters v reakci na jeho vyjádření sdělilo, že bude pokračovat v distribuci vakcíny, protože neexistují žádné průkazné důkazy, že by byla nebezpečná.

Britský úřad pro kontrolu léčiv (MHRA) v pondělí uvedl, že dostupné důkazy nenaznačují souvislost mezi vakcínou proti covidu-19 od firmy AstraZeneca a případy krevních sraženin u některých naočkovaných. Vakcíny se zastala také EMA a Světová zdravotnická organizace (WHO).