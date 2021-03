Přesně před pěti lety udělaly státy Evropské unie krok, který zastavil proud stovek tisíc uprchlíků a migrantů. Uzavřely dohodu s Tureckem o tom, že se o tyto lidi postará na svém území. V Turecku teď jsou víc než čtyři miliony běženců, většinou Syřanů. Evropané na péči o ně finančně přispívají. "Kdyby to neudělali, v zemích unie by se k moci dostali radikálové, kteří by skoncovali s demokracií," říká v rozhovoru s HN Vít Novotný, odborník na migraci z bruselského institutu Wilfried Martens Centre for European Studies. A dodává, že počty migrantů mohou opět vzrůst kvůli důsledkům pandemie. Evropa je ale na migrační vlnu připravená mnohem lépe než dřív.

HN: Je etické zadržovat miliony běženců v Turecku?

S dohodou je spojena řada etických problémů. Kritici ale zapomínají na to, čemu bychom čelili, kdyby dohoda s Tureckem neexistovala. Do Evropy by se snažily dostat miliony migrantů a uprchlíků nejenom ze Sýrie, ale také z Afghánistánu, Íránu, Iráku a z Afriky. To je alternativa k dohodě mezi EU a Tureckem.