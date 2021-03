Velký debut zažil v zámořské NHL český brankář Daniel Vladař. Při své premiéře vychytal 34 střel, dovedl Boston k výhře 2:1 v Pittsburghu a byl vyhlášen největší hvězdou zápasu. "Jsem nejšťastnější kluk na světě. Hrát NHL byl vždy můj sen. Teď jsem dostal příležitost a vyhrál jsem," radoval se teprve 23letý gólman.

Vladař zazářil už zákrokem v polovině úvodní třetiny, v níž obral Coltona Scevioura o vyrovnávací gól na 1:1. Útočník Pittsburghu už zakončoval z levého kruhu do prázdné branky, ale český gólman proti střele natáhl hokejku, kterou puk trefil.

THIS IS DAN VLADAR'S FIRST NHL START, TOO! pic.twitter.com/D3JjYY4qbJ