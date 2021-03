Cestování ani letos v létě ještě nebude stejné, jako před pandemií. Má však být výrazně jednodušší než nyní, kdy Češi bez karantény nebo potvrzení o negativním testu nemohou prakticky nikam. Pohyb přes hranice má usnadnit takzvaný očkovací pas, jehož vznik ve středu navrhla Evropská komise. Má pomoci k obnovení volného pohybu bez hranic, jedné ze základních svobod platných v Evropské unii.

Co bude potřeba k tomu, abych po překročení hranic nemusel do karantény?

Podle návrhu Evropské komise to má být očkovací pas, přesným názvem Digitální zelený certifikát. Má obsahovat údaje o tom, že byl jeho držitel očkován. A také jakou vakcínou. Země EU mají mít během příštích týdnů či několika málo měsíců k dispozici velké množství dávek vakcín, takže do léta už by mohla být velká část jejích občanů naočkována.

Co když chci jet na dovolenou, ale v očkování na mě ještě nevyšla řada?