Od 24. února zaznamenaly přístroje na Islandu na 40 tisíc otřesů půdy, což je více než za celý loňský rok. „Ještě nikdy takový počet lidí neprožil tolik seizmické aktivity. Už jsou unavení z toho, že je to neustále budí, a ptají se, kdy to už skončí,“ řekla seizmoložka Thorbjorg Agustsdottirová pro britský list Financial Times. Další experti tvrdí, že jde pravděpodobně o předzvěst sopečného výbuchu.

Nejaktivnější je oblast jihozápadního poloostrova Reykjanes, kde leží hlavní město Reykjavík i mezinárodní letiště Keflavik. „Cítíme je neustále. Je to, jako když jdete přes křehký visutý most,“ řekla agentuře Reuters učitelka Rannveig Gudmundsdottirová, dlouholetá obyvatelka zhruba třítisícového města Grindavík na poloostrově Reykjanes. „Všichni jsou už unavení. Když se večer chystám ke spánku, jen přemýšlím – vyspím se aspoň trochu?“