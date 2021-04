Zatímco se k ukrajinským hranicím stahují ruská vojska a západní státy v Moskvě zjišťují, co že se to vlastně v postsovětské oblasti děje, má ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ještě jednu starost. Do tvrdého sporu se dostal s osobním přítelem ruského prezidenta Vladimira Putina, mocným oligarchou Viktorem Medvedčukem. Proruského poslance a někdejšího šéfa prezidentské kanceláře Leonida Kučmy nečekaně označil za ruskou loutku. Rada bezpečnosti státu proti Medvedčukovi v únoru vyhlásila sankce a zrušila licence tří televizních stanic, které mu patří. Oficiálně proto, že jeho firmy obchodovaly nezákonně s donbaskými separatisty. Zelenského lidé tvrdí, že je to počátek tažení proti vlivu oligarchů.

Šestašedesátiletý politik, právník a byznysmen stojí za největší proruskou stranou v zemi. Opoziční platformu Pro život pomohl založit a financovat. Spojení s Ruskem nijak neskrývá. V době, kdy od ruské anexe Krymu v roce 2014 neexistují přímé lety mezi Kyjevem a Moskvou, má jeho soukromý tryskáč trvalou výjimku. Ve svém kyjevském domě hostí ruské diplomaty a politiky, kmotry jeho dcer jsou Putin a manželka někdejšího ruského premiéra Dmitrije Medveděva.