„Kupte si dva negativní testy a získejte třetí zdarma!“ hlásá jeden z inzerátů. Negativní testy na covid-19, falešné potvrzení o vakcinaci, ale i samotné vakcíny proti tomuto onemocnění zaplavily v posledních týdnech část internetu zvanou temný web nebo darknet. Tyto nabídky navíc stále přibývají.

Anonymní prodejci nabízejí na darknetu vakcíny AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm nebo Johnson & Johnson za 500 až 750 dolarů (11 až 17 tisíc korun). Podle odborníků došlo k prudkému nárůstu inzerátů nabízejících tento typ sortimentu, a to až trojnásobně oproti lednu letošního roku. Vychází to ze zprávy společnosti Check Point, na niž upozornil server BBC. Prodejci také nabízí testy na koronavirus s negativním výsledkem za 25 dolarů (550 korun) nebo padělané certifikáty o provedené vakcinaci proti covidu-19, jejichž cena se pohybuje okolo 150 dolarů (asi 3300 korun).

Zájem o toto zboží vzrostl v souvislosti s plánovaným systémem očkovacích pasů, které by v budoucnu mohly být podmínkou nejen pro cestování, ale i pro vstup na kulturní akce nebo do barů.

Darknet je neveřejná a obtížně přístupná část internetu, kterou zločinci používají k nelegálním obchodům. Kromě drog se tam dají sehnat zbraně, léky či falešné doklady. Uživatelé zde vystupují anonymně.

Společnost Check Point se zabývá kybernetickou bezpečností a obchodování na darkwebu dlouhodobě monitoruje. Inzerátů týkajících se vakcín nebo testů ve spojitosti s covidem je podle ní už 1200 a nejčastěji jsou v angličtině, několik je jich ale i v ruštině. Prodejci vakcín pochází z USA, Velké Británie, Španělska, Německa, Francie a Ruska.

Výzkumníci Check Pointu odpověděli na jeden z inzerátů, v němž někdo z Británie nabízel potvrzení o vakcinaci za 150 dolarů. Prodejce jim sdělil, že potřebuje jejich jména a smyšlená data, kdy vakcinace proběhla. „Nemusíte se bát... je to naše práce... udělali jsme to už pro hodně lidí a je to všechno v pohodě,“ napsal prodejce výzkumníkům. Ke komunikaci na darknetu se používají především šifrované chatovací aplikace jako Wickr nebo Telegram. Platit se dá bitcoinem, případně jinými kryptoměnami.

Prodejem vakcín na darknetu se zabývala také společnost Kaspersky, která tu začátkem března našla inzeráty na vakcíny Pfizer/BioNTech a Moderna. Sehnat se daly od 250 dolarů. Jejich hodnota se ale postupně zvýšila vlivem prokázané efektivnosti obou látek.

"Na darknetu najdete téměř cokoli, takže není divu, že se prodejci pokusili zneužít celosvětové očkovací kampaně. Za poslední rok se stala celá řada podvodů souvisejících s covidem-19 – a mnoho z nich bylo úspěšných. Momentálně se prodávají dávky vakcín, ale na trhu jsou k mání také záznamy o očkování – falešná potvrzení, která umožní svobodně cestovat," uvedl bezpečnostní expert Kaspersky Dmitrij Galov.

Doposud ale nebylo možné určit, zda jsou prodávané vakcíny pravé. Ačkoli mají někteří z prodejců pozitivní hodnocení od kupujících, mohou být falešná. Pokud ovšem nenabízejí falzifikáty, mohlo by podle odborníků z Kaspersky jít o zbytky vakcín, které se nevyočkovaly. „Není nepředstavitelné, že by někdo pracující v zařízeních, kde se očkuje, strčil tyhle přebývající dávky do kapsy a spojil se se zprostředkovateli na darknetu, aby je prodali,“ uvádí. Upozorňují ale, že takto zakoupené lahvičky mohou obsahovat naprosto cokoli – tedy nějaký neškodný roztok, ale také něco opravdu nebezpečného. Ani pravá vakcína nebude efektivní, pokud nebude správně skladovaná.

„Na černém trhu jsme nezaznamenali žádné pravé dávky,“ uvedl pro televizi CBS Lev Kubiak, šéf bezpečnosti firmy Pfizer s tím, že internet včetně darknetu průběžně monitorují.

I podle společnosti Check Point je nakupování vakcín, potvrzení nebo negativních testů extrémně riskantní, jelikož prodejcům na darknetu jde primárně o peníze. Státy by mohly jejich činnost ztížit, pokud by zavedly pro veškerou dokumentaci týkající se očkování proti covidu-19 centrální systém a kdyby byly certifikáty opatřené unikátními QR kódy.