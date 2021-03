Americký prezident Joe Biden se ve čtvrtek připojí k virtuálnímu summitu Evropské unie. Oznámil to v úterý na Twitteru předseda Evropské rady Charles Michel a dodal, že je čas obnovit transatlantické spojenectví.

Prezidenti a premiéři unijních států mají ve čtvrtek a v pátek prostřednictvím videokonference debatovat o postupu vakcinace proti covidu-19, o průmyslové politice či o vztazích unie s Ruskem nebo Tureckem. Vztahy EU a USA prošly obtížným obdobím za administrativy předchozího amerického prezidenta Donalda Trumpa a obě strany se je snaží napravit, poznamenala agentura Reuters.

„Těším se na přivítání" amerického prezidenta na setkání Evropské rady napsal Michel, který unijním summitům předsedá. "Pozval jsem prezidenta USA, aby se připojil k našemu setkání a podělil se o své názory na naši budoucí spolupráci. Je čas obnovit naše transatlantické spojenectví," zdůraznil Michel.

Biden se k summitu připojí ve 20:45 středoevropského času, doplnil rovněž na twitteru Michelův mluvčí Barend Leyts.

Update on #EUCO videoconference chaired by @eucopresident



Upon the invitation of President Charles Michel @POTUS will join the meeting on Thursday 25 March at 8.45pm Brussels’ time on EU-US future cooperation. https://t.co/Sgz3huNNLc