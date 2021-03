Menší slovenská vládní strana Svoboda a solidarita (SaS) ve čtvrtek ohlásila, že v probíhající vládní krizi pozastavuje svou účast v koalici, dokud premiér Igor Matovič nepodá demisi. Zbylé tři vládní strany si bez SaS udrží ve sněmovně jen těsnou většinu. SaS už dříve podmínila své setrvání v kabinetu tím, že Matovič rezignuje do této středy.

Matovičovo hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti krátce před Sulíkovým prohlášením uvedlo, že předseda SaS se rozhodl sesadit vládu a že zodpovědnost zůstává na zbylých koaličních stranách.

Zástupci koalice jednali o rekonstrukci vlády už v uplynulých dnech, jednání ale uvázla na personálních otázkách. SaS nesouhlasí s tím, aby členem nové vlády nebyl donedávna ministr hospodářství Sulík a aby se Matovič stal vicepremiérem pro boj s korupcí; tato funkce není dosud zřízena.

"Nemá smysl, abychom o nové vládě diskutovali se starým premiérem. V oficiálních jednáních budeme pokračovat až poté, co Igor Matovič podá demisi. Očekáváme, že tato jednání povede osoba, kterou paní prezidentka pověří sestavením nové vlády," řekl Sulík.

Podle Sulíka poslanci jeho strany budou ve sněmovně prozatím hlasovat na základě vlastního rozhodnutí. Kvůli vládní krizi byla schůze sněmovny přerušena do příštího úterý. Už dříve během nynější vládní krize měla koalice problém s prosazováním návrhů v parlamentu, byť vládní strany dosud měly v Národní radě ústavní většinu.

Slovenská vláda se rok od nástupu do úřadu postupně rozpadá. V úterý dopoledne přijala prezidentka Zuzana Čaputová nejprve demisi vicepremiéra a ministra hospodářství Richarda Sulíka, odpoledne pak i rezignaci ministryně spravedlnosti Márie Kolíkové. Ve středu ohlásili demisi i zbývající ministři za Sulíkovu stranu Svoboda a Solidarita, ministr školství Branislav Gröhling a ministr zahraničí Ivan Korčok.

Celkem během stávající vládní krize odstoupilo již šest ze 16 členů kabinetu premiéra Igora Matoviče. Kvůli napjatým vztahům mezi vládními stranami předseda parlamentu Boris Kollár na týden přerušil schůzi sněmovny, která má na programu i návrhy zákonů související s pandemií.

Čaputová vyzvala Matoviče k demisi v zájmu rekonstrukce vlády. „Je nevyhnutelné, aby premiér svou demisí umožnil uzavření dohody koaličních partnerů na rekonstrukci vlády. Postavení a pozice žádného člověka není a nesmí být důležitější než zájem země a jejích občanů,“ řekla Čaputová novinářům poté, co v souvislosti s vládní krizí přijala čtvrtou demisi.

Pokud by Matovič podal demisi, znamenalo by to podle slovenské ústavy pád celé vlády. Čtyřčlenná koalice, která má ve sněmovně až ústavní většinu, by se následně mohla dohodnout na vytvoření nového kabinetu.