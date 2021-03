Velkým oděvním značkám, které patří k vládcům světového trhu, hrozí bojkot v Číně. H&M a Nike se v nejlidnatější zemi světa dostaly do potíží poté, co se připojily ke kritice porušování práv místního etnika Ujgurů. Teď čelí reakci. Přicházejí o zákazníky, odvrací se od nich celebrity a Číňané se do nich strefují na sociálních sítích. Hlasy volající po jejich bojkotu v zemi sílí.

„Naprosto odmítám jakýkoliv čin, který má pošpinit Čínu,“ napsal na sociální sítě populární čínský zpěvák a herec Wang I-po a ukončil spolupráci se značkou Nike.

Prohlášení, ve kterém se zastaly Ujgurů, vydaly obě firmy už v minulém roce. Švédský výrobce H&M uvedl, že ho znepokojují zprávy o nucené práci v čínské provincii Sin-ťiang. Podobně se vyjádřila také americká společnost Nike a z této oblasti přestala dovážet textil.