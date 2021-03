Kam vlastně patří jaderná energie, je to udržitelný zdroj, nebo jsou atomové elektrárny jen o málo lepší než uhelné? V době, kdy Evropská unie hledá cestu k čisté energii a zavrhuje spalování uhlí, dali experti Evropské komise jasnou odpověď. Jadernou energii označili za udržitelnou. Zvýšili tím šanci, že bude mezi technologiemi, které lze budovat v boji za omezení negativních dopadů klimatických změn.

Pro Česko, které plánuje rozšířit jadernou elektrárnu v Dukovanech o nový reaktor, by to znamenalo, že si hlavní investor, polostátní skupina ČEZ, snáz půjčí na stavbu peníze.

Evropská komise právě dokončuje nové pravidlo, které vyjmenovává ekonomické činnosti, jež „významně nepoškozují životní prostředí.“ Česko velmi stojí o to, aby do této kategorie patřilo i jádro. ČEZ by sice nemohl financovat dostavbu Dukovan z evropského rozpočtu, mohl by však jednodušeji sehnat peníze od unijních bank. V opačném případě by hrozilo, že se stavba prodraží, protože řada hráčů už dnes odmítá investovat do „špinavých“ projektů kvůli tlaku veřejnosti. Čerpání z rozpočtu by neprošlo přes ostře protijaderné země, jako jsou Rakousko či Lucembursko.