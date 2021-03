Vyhlášená berlínská klinika Charité přestala očkovat vakcínou od společnosti AstraZeneca své zaměstnankyně mladší 55 let. Agentuře DPA to řekla mluvčí kliniky Manuela Zinglová. Krátce poté oznámila berlínská senátorka zodpovědná za oblast zdravotnictví Dilek Kalayciová, že německá metropole pozastavuje vakcinaci AstraZenecou pro všechny lidi mladší 60 let. K vysazení AstraZenecy vyzvala i většina univerzitních nemocnic v Severním Porýní-Vestfálsku, kde očkování žen mladších 55 let již v pondělí přerušil okres Euskirchen.

„Tento krok byl z pohledu Charité nezbytný, neboť se mezitím v Německu vyskytlo několik případů mozkové žilní trombózy,“ vysvětlila postup berlínské kliniky její mluvčí Zinglová.

Televize RBB následně oznámila, že stejný krok učinila i skupina berlínských nemocnic Vivantes. Krátce poté na tiskové konferenci vystoupila Kalayciová, která zakázala očkovat v Berlíně vakcínou AstraZeneca muže i ženy mladší 60 let. Zákaz označila za preventivní opatření. Berlín nyní žádá o poradu na spolkové úrovni a chce, aby posudek o preparátu vypracovali odborníci z Institutu Paula Ehrlicha (PEI), který v Německu funguje jako lékový regulátor.

Lékař z Charité Leif Erik Sander na Twitteru napsal, že v Německu bylo zaznamenáno 31 případů takové trombózy mezi 2,7 milionu naočkovanými vakcínou společnosti. „Je to vzácná, ale velmi vážná komplikace,“ uvedl.

Vládní sociálnědemokratický poslanec a epidemiolog Karl Lauterbach, který patří k velkým zastáncům plošné očkovací kampaně, uvedl, že po kontrole dostupných údajů mění názor a že pozastavení AstraZenecy pro mladší 55 let dává smysl. "Zda to postihuje více ženy, je nejasné," dodal. S výjimkou dvou případů se ale podle hlášení PEI s komplikacemi potýkaly ženy.

Německo kvůli podezřelým případům mozkové žilní trombózy dočasně v polovině března pozastavilo imunizaci AstraZenecou, ale po kladném závěru Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), která vedlejší účinky preparátu prověřovala, očkování po několika dnech znovu obnovilo.