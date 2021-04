Snižování emisí oxidu uhličitého nemusí být jediným řešením klimatických změn. V poslední zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu OSN (IPCC) odborníci varovali, že využívání obnovitelných zdrojů nebo legislativní omezování emisí CO 2 už nestačí pro dosažení cíle Pařížské dohody, aby se do konce století nezvýšila globální průměrná teplota o více než 1,5 °C. Svět tak musí podle nich hledat nová radikální řešení. Nyní se k nim přidaly i americké Národní akademie pro vědu, inženýrství a medicínu, které vyzvaly federální vládu, aby investovala alespoň 100 milionů dolarů do výzkumu technologií na zastínění Slunce. Takzvané geoinženýrství bylo přitom dosud odmítané jako přehnaně riskantní.

