Česká republika by měla dostat do konce června 240 tisíc dávek očkovací látky od Pfizer/BioNTech – a to nad rámec existujících objednávek vakcín proti covidu-19 pro druhé čtvrtletí. Společnost Pfizer se dohodla s Evropskou komisí na zrychlené zásilce deseti milionů vakcín, které měly do států Evropské unie původně zamířit až na konci roku. Vedení EU od minulého týdne hledalo klíč, jak extra dávky rozdělit mezi sedmadvacítku a výsledkem chvílemi vypjatých debat je šance, že Češi do začátku letních prázdnin naočkují dalších 120 tisíc lidí (vakcína od Pfizer/BioNTech se aplikuje ve dvou dávkách). Země přitom mohla dostat ještě víc dodatečných ampulí, řekla ale ne.

