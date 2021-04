Nehoda vlaku ve východní části Tchaj-wanu si vyžádala přes 40 obětí. Dalších více než 100 lidí utrpělo zranění. Podle vyšetřovatelů neštěstí způsobilo nákladní vozidlo, které na trať sjelo z nedaleké stavby.

Podle tchajwanských médií byl vlak plný a řada cestujících stála. „Lidé popadali na sebe, bylo to šílené,“ popisuje přeživší cestující. Po nárazu do nákladního vozidla vlak vjel do tunelu, kde vykolejil. K nehodě nedaleko města Chua-lien okamžitě vyrazili záchranáři.