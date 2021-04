Pandemie covidu-19 upozornila na důležitost zakrývání úst a nosu za účelem ochrany před nemocemi. Vědci se proto začali intenzivněji věnovat vylepšování technologií, s pomocí nichž se vyrábí zdravotnické pomůcky. Respirátory nové generace by nemusely být už jen pasivní fyzickou bariérou, ale i aktivním ochráncem svého nositele.

Vědci specializující se na materiály, chemici, biologové a technici vytvořili v posledních měsících několik prototypů vylepšených respirátorů určených pro zdravotníky i běžné uživatele. Respirátor budoucnosti by tak při styku s nakaženým nositele mohl i aktivně chránit, a to pomocí schopnosti sterilizovat vzduch předtím, než ho daný člověk vdechne. Mohl by také mít speciální senzory a schopnost diagnostikovat u nositele virové onemocnění. Další inovace slibují delší životnost ochranných pomůcek a tím pádem větší udržitelnost jejich užívání.

„Jsem nadšený, že se teď rouškám věnuje taková pozornost,“ řekl pro deník Wall Street Journal (WSJ) Christopher Sulmonte z americké Univerzity Johnse Hopkinse, který se na vývoji podílí. Nápady na vývoj nových modelů respirátorů se podle něj musí ale ještě doladit.