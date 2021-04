Brazílie požádala o jednu miliardu dolarů, tedy v přepočtu zhruba 22,2 miliardy korun, na boj proti odlesňování Amazonského pralesa, který je největší na světě a hraje důležitou roli pro globální klima. Pokud by zmizel, do ovzduší by se vyloučilo velké množství oxidu uhličitého. Brazilský ministr životního prostředí Ricardo Salles se obrátil na státy z celého světa s žádostí o pomoc.

„Plán je jedna miliarda dolarů během příštích 12 měsíců,“ řekl ministr v rozhovoru pro brazilský deník „Pokud tyto zdroje získáme, tak se můžeme zavázat k tomu, že během roku se podíl odlesňování sníží o 30 až 40 procent,“ dodal ministr. Odborníci varují, že svět kvůli zmenšující se rozloze pralesa přichází o vzácné druhy zvířat a rostlin. Amazonie se podle expertů postupně dostává do bodu, kdy zřejmě nebude možné ji zachránit a změní se v savanu.