Co když byly roky našeho bádání úplně zbytečné, obávali se fyzici na začátku dubna. Vědci z americké laboratoře Fermilab ve středu ohlašovali výsledky svého pozorování, na které se čekalo posledních 20 let. Kdyby tento přesnější experiment vyvrátil předchozí měření naznačující existenci páté elementární fyzikální síly – vedle gravitace, elektromagnetismu a slabé a silné jaderné interakce –, mohlo by to podle některých znamenat i konec jejich práce. Vše by bylo v souladu s jejich předpověďmi, a v částicové fyzice by tak už téměř nebylo co zkoumat.

Jejich obavy se ale nenaplnily, spíše naopak. Nové výsledky měření kývání mionů v magnetickém poli ukázaly, že se od teoretické hodnoty liší ještě více, než se čekalo. Za tím by mohla být úplně nová fyzika a třeba i právě neznámá pátá síla. Žádné reálné využití sice tento potenciální objev nemá, pokud se ale opravdu potvrdí, byl by největším průlomem ve fyzice za dlouhou dobu. A vědci z Fermilabu by za něj velmi pravděpodobně čekala Nobelova cena.