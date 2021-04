Ke královské rodině má blízko jako málokterý Čech. Jiří Zrůst s jejími členy komunikuje několikrát do měsíce. Na vlastní kůži zažil i břitký humor v pátek zesnulého prince Philipa, manžela britské královny Alžběty II. „Kvůli mým vousům mě sepral před nejbližšími,“ vzpomíná s úsměvem v rozhovoru pro HN muž, který řídí investice prestižní mezinárodní skupiny Macquarie Infrastructure and Real Assets v kontinentální Evropě a zároveň je jednou z předních postav v hierarchii Philipovi nadace s názvem Mezinárodní cena vévody z Edinburghu. Díky tomu o smrti prince Philipa věděl dříve než ostatní a nyní má představu o tom, co se bude dít dál.

Program, který Zrůsta ke královské rodině přivedl, založil princ Philip v roce 1956. Fuguje v 62 zemích včetně Česka. Má motivovat mladé lidi mezi 14 a 24 lety k osobnímu rozvoji. Tuzemská odnož je jeho pátá největší v Evropě. Díky Zrůstovi a jeho kolegům má Česko vliv na směřování nadace. Jejich myšlenky ovlivňují i dění kolem královské rodiny. Zrůst a jeho kolega, šéf české části nadace Tomáš Vokáč, se podílejí i na přípravách červnových oslav stého výročí narození vévody z Edinburghu. Ty se budou konat i přes jeho úmrtí. „Jsme jedinou zemí mimo Commonwealth (sdružení Británie a jejích bývalých kolonií, pozn. red.), která má k tomu co říct,“ konstatuje Zrůst.

HN: Jak jste se o úmrtí prince Philipa dozvěděl?

Díky roli, kterou mám v nadaci, jsem se o tom dozvěděl brzy ráno. Dříve, než šla zpráva do médií. Informovali mě z Královské kanceláře. To bylo zhruba v 10:30 českého času.