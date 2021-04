Pozval nás všechny do vesmíru,“ napsal o sovětském pilotovi Juriji Gagarinovi americký astronaut Neil Armstrong. Ono „pozvání“ přišlo před 60 lety, 12. dubna 1961. O důležitosti tohoto okamžiku už bylo napsáno hodně, připomeňme tedy jen pár pozapomenutých lidských momentů z oné dubnové středy: Třeba když technici narychlo hledají štětec a barvu, aby jen pár hodin před startem Gagarinovi na bílou helmu napsali „CCCP“. To kdyby přistál v bezvědomí a někdo jej našel dříve než záchranné oddíly; neuplynul přece jen ani rok od chvíle, kdy byl sestřelen výzvědný letoun U-2 s Garym Powersem a protiamerická hysterie dostoupila vrcholu. Nebo když jede Gagarin autobusem na start a chce se mu na malou. Autobus zastavuje a kosmonaut si uleví u pravého zadního kola, čímž dá mimoděk vzniknout tradici, kterou jeho následovníci na Bajkonuru kvůli zažehnání smůly dodržují do dnešních dnů.