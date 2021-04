Německá vládní unie CDU/CSU dělá krok k výběru svého kancléřského kandidáta pro zářijové parlamentní volby, konečné rozhodnutí ale padne v nadcházejících dnech. Před nedělním jednáním parlamentní frakce CDU/CSU to prohlásil šéf poslanců této konzervativní unie Ralph Brinkhaus. Bavorský premiér Markus Söder na jednání podle informací magazínu Der Spiegel prohlásil, že je připraven vést unii do voleb. Poprvé se tak přihlásil ke svým kancléřským ambicím.

Výběr kancléřského kandidáta se podle všeho odehraje mezi předsedou Křesťanskodemokratické unie (CDU) a premiérem Severního Porýní-Vestfálska Arminem Laschetem a bavorským ministerským předsedou a šéfem CSU Söderem. Laschet otevřeně hovoří o tom, že chce být kancléřem, Söder vystupoval až dosud zdrženlivěji. Nyní ale poslancům vládní unie řekl, že má o kancléřskou kandidaturu zájem.

„Pokud by byla CDU připravená mě podpořit, byl bych i já připravený. Pokud to CDU chtít nebude, bude bez jakékoli zášti pokračovat dobrá spolupráce," citovaly Söderův projev k poslancům agentury AFP a Reuters. Podle DPA Söder poslancům řekl, že spolu s Laschetem shodně prohlašují, že se o kancléřskou kandidaturu ucházejí.

Laschet podle DPA poslance ujistil, že spolu se Söderem otázku kancléřské kandidatury společně a ve vzájemné úctě vyřeší. Laschet chce, aby o kandidátovi bylo jasno co nejdříve. Obává se, že by výběr kvůli oddalování mohl přerůst ve spor, který by unii poškodil.

Nedělního jednání se zúčastnila i kancléřka Angela Merkelová, která po čtyřech kancléřských mandátech a 16 letech v čele Německa odchází z politiky.

„Doufám, že dnes večer budeme o krok vpřed ve výběru kandidáta,“ řekl novinářům Brinkhaus, který vede poslance CDU/CSU. Dodal, že výběr volebního lídra je proces, který bude v nadcházejících dnech pokračovat.

Šéf poslanců bavorské Křesťanskosociální unie (CSU) Alexander Dobrindt s Brinkhausovým komentářem souhlasí. „Už nejde o otázku měsíců, ale dní v nadcházejících dvou týdnech,“ řekl. Unie si původně stanovila, že o kandidátovi chce mít jasno do letnic, které připadají na 23. května, řada členů ale žádá rychlejší postup.