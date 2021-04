Německo ve středu naposledy na hranicích soustavně kontroluje osoby přijíždějící do země z České republiky. Obnovené stacionární hraniční kontroly trvaly od 14. února kvůli špatné epidemické situaci v Česku. Na tom, že Německo považuje Česko za epidemicky vysoce rizikovou oblast, se však nic nemění, a v platnosti tak zůstávají i omezení spojená s cestováním. Na území Německa budou kontroly naopak zpřísněné.

O půlnoci v noci na čtvrtek Německo podle úterního oznámení německého ministerstva vnitra změní stálé kontroly na německo-českých hranicích na intenzivní namátkové v jejich blízkosti. Jde tedy o to, že se mění způsob vymáhání stávajících opatření, platných od 28. března, kdy Německo přeřadilo Českou republiku z kategorie oblastí s mutacemi koronaviru mezi epidemicky vysoce rizikové oblasti.

Nadále platí, že při vstupu do Německa musí mít lidé negativní test starý nejdéle 48 hodin, a navíc se pak mají odebrat na deset dní do karantény. Kromě toho se musí lidé před příjezdem do Německa přihlásit prostřednictvím internetové stránky www.einreiseanmeldung.de. Z těchto povinností jsou vyjmuti řidiči nákladní dopravy a lidé, kteří Německem pouze projíždějí. Také pendleři jsou pravidelně testováni a vstupní formulář vyplňují jednou týdně. Turismus v zásadě možný není.

Počty infekcí v Česku v poslední době klesaly, což je také důvod zrušení hraničních kontrol. Německý ministr vnitra Horst Seehofer v úterý zdůraznil, že hraniční kontroly v srdci Evropy byly vždy vnímány jako poslední prostředek. "Nynější situace nám umožňuje zajistit nezbytná kontrolní opatření v příhraničním prostoru intenzivním závojovým pátráním," zdůraznil Seehofer.

Rozhodnutí uvítaly německé příhraniční regiony. Jde o správnou cestu, řekl podle bavorského rozhlasu Bayerischer Rundfunk zemský rada příhraničního okresu Wunsiedel Peter Berek. Podle něj se vyskytovaly pozitivní testy u přeshraničních cestujících jen ojediněle a také celková situace v České republice se zlepšila. Berek ale také zdůraznil, že navzdory zrušení stacionárních hraničních kontrol nadále platí testovací povinnost.

Stálé kontroly na hranicích s Českem a také rakouskou spolkovou zemí Tyrolsko obnovilo Německo letos 14. února, aby si tak kvůli pandemii nemoci covid-19 vymohlo dodržování karanténních opatření. Obě země tehdy Německo označilo za oblasti s výskytem mutací koronaviru. Zatímco na hranicích s Tyrolskem zastavilo Německo stálé kontroly už na konci března, v případě Česka byly prodlouženy právě do středy.