Podle dvou nových britských studií mají pacienti s takzvanou "britskou" variantou koronaviru vyšší virovou nálož. Nepotvrdilo se však, že by tato nakažlivější mutace viru měla za následek horší průběh nemoci covid-19 nebo vyšší mortalitu. Studie tento týden zveřejnily vědecké časopisy The Lancet Infectious Diseases a The Lancet Public Health.

Už dříve zkoumání ukázala, že varianta B.1.1.7 se snadněji přenáší z člověka na člověka než původní "divoká" forma, která byla objevena v čínském Wu-chanu. Dřívější studie však částečně hovořily také o vyšší smrtnosti mezi pacienty nakaženými sledovanou mutací.

První z dvojice nových na sobě nezávislých studií zprávy o větší nebezpečnosti mutace popírá s tím, že pozorování pacientů v londýnských nemocnicích ukazuje, že "variantu B.1.1.7 neprovází těžší průběhy a více úmrtí". Při interpretaci dat je však třeba zohlednit skutečnost, že studie se opírá pouze o případy, které skončily v nemocnici. Vědci z londýnské University College s pomocí PCR testů sledovali virovou nálož nakažených a také průběh nemoci a případy úmrtí. U infikovaných takzvanou britskou variantou zjistili vyšší virovou nálož, ale podíl zemřelých na covid-19 mezi nimi nebyl vyšší.

Druhá studie z časopisu The Lancet Public Health se zaměřila na příznaky pacientů s covidem, kteří symptomy hlásili prostřednictvím aplikace britského zdravotnického systému. Hlášené údaje vědci uváděli do souvislosti s rozšířením varianty v jednotlivých regionech. Ani tato studie nezjistila žádné významné rozdíly v závažnosti příznaků, ani pokud jde o prokazatelné dlouhodobé následky infekce. Experti ale zjistili, že britská varianta má za následek výrazné zvýšení reprodukčního čísla, které popisuje vývoj epidemie. I to podporuje tvrzení, že britská varianta je nakažlivější.

Protože obě studie byly podle agentury DPA provedeny v zimě v Londýně a v jižní Anglii, kde se tehdy varianta rychle šířila, měli vědci dobrou možnost porovnávání variant. Experti ale zdůraznili, že je nutný další výzkum.

Experti také upozornili, že není důvod k úlevě z toho, že varianta není smrtonosnější než původní virus. Při vyšší infekčnosti totiž nakonec umírá více lidí, protože se za jinak stejných podmínek nakazí mnohonásobně více lidí.