Už tak dost špatné rusko-české vztahy se dostaly do ještě větší krize. Premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014 byli zapojeni podle českých bezpečnostních složek příslušníci ruské tajné služby. A vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), který je nyní i ministrem vnitra a zahraničních věcí, poté oznámil, že Česko vyhostí 18 ruských diplomatů, které české bezpečnostní orgány označí za členy ruských služeb působících zde pod diplomatickým krytím. Hamáček zároveň dodal, že tím vysvětluje svoje mlčení k otázkám kolem pondělní cesty do Moskvy, kterou mu premiér Babiš zakázal.