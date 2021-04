Reakce na rozhodnutí české strany o vyhoštění osmnácti ruských diplomatů z Česka kvůli výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014 je podle očekávání tvrdá. „Praha velmi dobře ví, jaká reakce přijde na podobné triky,“ prohlásila podle agentury Interfax mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharovová. Naráží tím na to, že pokud Rusko zareaguje vyhoštěním osmnácti českých diplomatů z Moskvy, česká ambasáda bude prakticky bez zaměstnanců. „Zdá se, že Česko se rozhodlo uzavřít své diplomatické zastoupení v RF,“ řekl TASS zdroj v ruském ministerstvu zahraničí.

Ruská odpověď by měla být proporcionální, prohlásil podle ruské státní televize první místopředseda výboru pro mezinárodní politiku horní komory ruského parlamentu Vladimir Džabarov. Ten řekl, že podle jeho informací české velvyslanectví v Moskvě „není velké“. Džabarov tvrdí, že obvinění Prahy, že ruští agenti jsou zapleteni do výbuchu v českém muničním skladu, je „absurdní“. „Moskva nikdy nevnímala Česko jako nepřítele,“ řekl Džabarov. Podle něj je české velvyslanectví v RF „relativně malé“, a proto by mohlo být vyhoštěno proporcionální množství českých diplomatů.

Předseda mezinárodního výboru dolní komory ruského parlamentu Leonid Sluckij řekl, že rozhodnutí o vyhoštění osmnácti ruských diplomatů je těžkým úderem pro vztahy Moskvy a Prahy. „Oznámené důvody neobstojí, stejně jako odkazy na události z roku 2014. Praha jen následuje rusofobskou politiku Washingtonu. „Odvetné kroky z naší strany jednoznačně přijdou,“ prohlásil Sluckij podle agentury RIA Novosti.

Místopředseda stejného výboru Dmitrij Novikov prohlásil, že „pro vyhoštění ruských diplomatů, tím spíše v takovém počtu, neexistují žádné jasné důvody“. Podle něj je situace v evropských diplomatických kruzích velmi špatná. „Vzniká efekt závodů, když se mnozí hráči snaží rychle přísahat na věrnost nové prezidentské administrativě ve Washingtonu a být rychlejší než ostatní,“ prohlásil Novikov.