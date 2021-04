Když si Thomase Pesqueta vybrala Evropská kosmická agentura (ESA) do týmu astronautů, stal se prvním pilotem komerční aerolinky, který se podíval do vesmíru – dříve to byli jen armádní piloti. A pokud nedojde k nějakým odkladům, přidá si tento čtvrtek další prvenství, kdy jako první Evropan poletí na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) s lodí Dragon, v překladu Drak, společnosti SpaceX amerického podnikatele Elona Muska. Do vesmíru už se Pesquet podíval v roce 2016 s ruským Sojuzem, a může tedy porovnávat. „Samozřejmě že Sojuz je s více než 140 úspěšnými lety mimořádně spolehlivý, ale Dragon je opravdu loď 20. let 21. století,“ uvedl Pesquet pro Radio France Internationale. Jako příklad uvádí, že je jako pilot zvyklý na manuální ovladače, jako je třeba joystick, ale na Dragonu je vše ovládáno pomocí dotykových obrazovek.